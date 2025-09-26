Иззеха контрабандни цигари, фалшиви доларови банкноти и чужди лична и банкова карта в Перник

Снимка: Булфото

Контрабандни цигари, фалшиви доларови банкноти и чужди лична и банкова карта са иззети при акция на полицията, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник. Задържани са двама перничани за срок от 24 часа, предава БТА.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдел „Охранителна полиция“ са работили по предварителна информация, уточниха от ОД на МВР.

В кв. „Рудничар“ е бил проверен лек автомобил с двама пътници на 40 години. От превозното средство са иззети 20 000 къса цигари без бандерол. При претърсване на адресите, на които живеят двамата мъже, са конфискувани още 17 400 къса цигари без бандерол, 11 500 лева, фалшиви доларови банкноти с различен номинал, пет вейпа без бандерол, чужда банкова карта и лична карта.

Единият от мъжете е криминално проявен - познат с кражби, грабежи, притежание на наркотични вещества, подправяне на парични знаци и е изтърпявал ефективни присъди. Уведомена е прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

Служители от група „Криминална полиция“ са проверили денонощен магазин на ул. „Младен Стоянов“ в пернишкия кв. „Изток“, където е установено, че са продадени тютюневи изделия на непълнолетно момче на 18 години, съобщиха още от ОД на МВР - Перник.

Продавачката, столичанка на 59 години, е била задържана за срок до 24 часа.

От ОД на МВР припомнят за подобен случай на 18 септември, когато в района на ул. „Благой Гебрев“, отново в кв. „Изток“, е бил проверен денонощен магазин и също са били продадени тютюневи изделия на непълнолетен.

По двата случая са образувани бързи производства. Законът предвижда налагане на наказание „пробация“ и глоба от 2000 до 5000 лева.

