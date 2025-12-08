Иззеха културно-исторически ценности от имот в кюстендилско село

Снимка: МВР

Богата сбирка от 492 старинни монети, синджир с монети и 19 фрагмента от антични предмети бяха открити от служителите на РУ-Бобов дол вчера, съобщават от МВР.

Това е станало при извършване на процесуални действия по образувано ден по-рано досъдебно производство, свързано с наркотици.

Ползвателят на имота е 39-годишен перничанин, задържан с полицейска заповед на 6 декември.

Действията по разследването както на престъплението, свързано с наркотици, така и за изясняването на произхода на откритите ценности, продължават под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил.

