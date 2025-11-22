снимка: Булфото

Столични полицаи иззеха лекарства, забранени за продажба в България.

Специализираната полицейска операция е осъществена съвместно с експерти от столичната Регионална здравна инспекция (РЗИ), Националната агенция по приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Проверени са два търговски обекта в София, чиято основна дейност е продажба на хранителни продукти.

Иззети са множество лекарствени продукти без издадено разрешение за употреба, забранени на територията на страната, съобщават от полицията, допълва Бтв.

Открити са и медикаменти, които се продават само след лекарско предписание. Освен това е установено и голямо количество хранителни добавки с неясен произход.

На собственика на магазина – 33-годишна жена, са съставени Акт за установяване на административно нарушение на чл. 281 от ЗЛПХМ и констативни протоколи.

