Иззеха ловни трофеи от частен дом в Батак

снимка: Булфото,архив

Полицаи от Пещера и Батак иззеха ловни трофеи от частен дом.

Вчера по време на полицейска акция на територията на гр. Батак екипи от местния участък и колегите им от група „Криминална полиция“ при РУ-Пещера извършили проверка в имоти, стопанисвани от 46-годишен батачанин.

В масивна постройка в бившия стопански двор на родопския град органите на реда открили трофеи на елен лопатар, благороден елен и дива свиня. Всичките не били регистрирани по надлежния ред, а мъжът не разполагал с никакви документи за техния произход, предава Трафик нюз.

По случая се води преписка, която е докладвана на прокуратурата, а работата по неговото изясняване продължава.

