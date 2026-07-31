Иззеха над 1500 стоки менте при спецакция във Варна

Снимка: Агенция "Митници", архив

Над 1500 артикула, нарушаващи правата върху защитени търговски марки, иззеха служители на отдел „Икономическа полиция“ в хода на специализирана полицейска операция.

При проверка на търговски обект те открили изложени за продажба общо 1585 тениски, спортни екипи, дънки, шапки, чанти и аксесоари с поставени върху тях лога и надписи на защитени търговски марки без съгласието на притежателите на изключителното право върху тях.

По данни стойността на иззетите артикули възлиза на около 190 200 евро, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б от Наказателния кодекс.

Редактор "Екип на Петел",

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