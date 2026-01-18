Иззеха над 270 фалшиви дрехи и чанти от магазин в София

снимка: Булфото

Служители на Икономическа полиция – СДВР проведоха проверка на магазин за дрехи в централната част на столицата след оперативна информация за търговия с фалшиви стоки.

Операцията се е състояла на 14 януари в района на ул. „Княз Борис I“.

В хода на проверката криминалистите иззеха над 270 дрехи и чанти, носещи знаците на валидни търговски марки, без разрешение от техните притежатели.

По случая е образувано досъдебно производство по член 172 от Наказателния кодекс.

Работата продължава под наблюдението на Софийска районна прокуратура.

