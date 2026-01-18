реклама

Иззеха над 270 фалшиви дрехи и чанти от магазин в София

18.01.2026 / 10:50 2

Служители на Икономическа полиция – СДВР проведоха проверка на магазин за дрехи в централната част на столицата след оперативна информация за търговия с фалшиви стоки.

Операцията се е състояла на 14 януари в района на ул. „Княз Борис I“.

В хода на проверката криминалистите иззеха над 270 дрехи и чанти, носещи знаците на валидни търговски марки, без разрешение от техните притежатели.

По случая е образувано досъдебно производство по член 172 от Наказателния кодекс.

Работата продължава под наблюдението на Софийска районна прокуратура.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 561481 | Одобрение: 106621
Преди половин година си донесах 4 чифта дънки Леви Щраус и Вранглер....Обиколих магазините колкото да се убедя, че вече никъде няма дънки произведени в САЩ.....Ееееее, те фалшиви ментета ли са, или реплики.....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 204367 | Одобрение: -1653
В цял свят е заринато с "оригинали" ,тук се сетили  да тарашат. Реплики,така в Турция обясняват всичко и не им пука.

