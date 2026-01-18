Иззеха над 270 фалшиви дрехи и чанти от магазин в София
снимка: Булфото
Служители на Икономическа полиция – СДВР проведоха проверка на магазин за дрехи в централната част на столицата след оперативна информация за търговия с фалшиви стоки.
Операцията се е състояла на 14 януари в района на ул. „Княз Борис I“.
В хода на проверката криминалистите иззеха над 270 дрехи и чанти, носещи знаците на валидни търговски марки, без разрешение от техните притежатели.
По случая е образувано досъдебно производство по член 172 от Наказателния кодекс.
Работата продължава под наблюдението на Софийска районна прокуратура.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!