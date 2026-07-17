Иззеха над 300 000 къса цигари без български акцизен бандерол

Снимка: МВР

При специализирана полицейска операция, проведена от служители на отдел „Икономическа полиция“ при СДВР по оперативна информация, беше предотвратено разпространението на голямо количество незаконни акцизни стоки, съобщават от МВР.

При извършените процесуално-следствени действия на адрес в София бяха открити и иззети 300 140 къса цигари без български акцизен бандерол.

Количеството е сред значителните, установени при подобен вид престъпления.

Успешната спецоперация предотврати разпространението на безакцизните цигари на нелегалния пазар и огромните щети, които това би нанесло на бюджета.

По случая за 24 часа е задържан 39-годишен мъж. Образувано е досъдебно производство. Работата по документирането на случая продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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