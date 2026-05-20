Иззеха над 38 тона негодни храни и суровини от животни от месокомбинат в Свиленград

снимка: БАБХ

При съвместна проверка Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Гранична полиция, Икономическа полиция и Национална агенция за приходите констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград. При акцията бяха установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите, съобщават от БАБХ.

Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикетировка и неправилни условия за съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване - обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания на инспекторите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!