Иззеха над 600 кг животински продукти без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Снимка: БАБХ

Над 600 кг животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници“.

При проверка на лек автомобил са открити 100 кг пилешко месо, съхранявано в найлонови пликове по 5 кг и без документи за произход и проследимост.

Малко по-късно, при проверка на автобус, влизащ от Турция, са установени още 507,8 кг овча лой без необходимата документация, съобщават от БАБХ. Продуктите са били опаковани в кашони по 30 кг.

Цялото количество е иззето, а храните предстои да бъдат унищожени съгласно действащите изисквания за безопасност.

