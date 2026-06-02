Иззеха над 700 дози фентанил, метамфетамин и кристали в София, 11 са задържаните

Единадесет души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция на служители от Трето РУ и сектор “Наркотици” към СДВР срещу разпространението на наркотични вещества, проведена на територията на столичния квартал „Факултета“. Сред задържаните има дилъри и клиенти, част от които с множество криминални регистрации и осъждани. Това съобщиха на брифинг с участието на директора на СДВР главен комисар Любомир Николов и заместник-градския прокурор Десислава Петрова.

В рамките на акцията криминалистите извършили множество проверки, претърсвания и изземвания на адреси и лица, за които са събрани данни за съпричастност към разпространението на наркотични вещества.

При проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети над 700 дози фентанил, метамфетамин и кристали, както и други наркотични вещества, подготвени за улично разпространение. Намерени са още електронни везни, мобилни телефони и парични средства, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

По случаите са образувани досъдебни производства по чл. 354а от НК. Задържаните са с наложени полицейски мерки за срок до 24 часа, като работата по документиране на престъпната им дейност продължава под надзора на прокуратурата.

