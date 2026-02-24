Иззеха над два тона миди без документи на ГКПП „Капитан Андреево“

Снимка: БАБХ

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха над два тона миди при проверка на два автобуса, влизащи в страната през ГКПП „Капитан Андреево“.

На 23 февруари на пункта са проверени два автобуса с турска регистрация, пристигнали за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозните средства се транспортират миди без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ.

При извършената проверка в единия автобус са установени 1070 кг миди, а в другия – 1059,4 кг, съобщават от агенцията. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

