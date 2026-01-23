Иззеха наркотици от жилището на 45-годишен бургазлия

Снимки: ОД на МВР - Бургас

При претърсване в двуетажна постройка, разположена на ул. «Велека» в бургаския квартал "Победа", обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия, са намерени и иззети бяло кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин, трилитрова туба с бяло кристалообразно вещество с приблизително тегло около 200 г, реагирало на амфетамин, свивки със суха тревна маса (марихуана) и раница с намиращи се в нея везна, сиви на цвят гранули, червено на цвят прахообразно вещество, четири свивки с кристалообразно вещество, контейнер с надпис "сода на люспи", стъклена колба с вместимост 500 мл и др.

Претърстването е осъществено от служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР – Бургас и Първо Районно управление – Бургас.

Иззети са още две електронни везни и плик с бяло прахообразно вещество с тегло около 100 грама.

Наркотичните вещества, реагирали на амфетамин и метамфетамин, са с общо тегло около 220 грама, съобщават от ОД на МВР - Бургас. Иззет е и пакет с надпис МСМ с тегло около 100 грама.

45 годишния бургазлия е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.

