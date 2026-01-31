Иззеха огромно количество боеприпаси и кокаин от апартамент във Враца

Снимка: Булфото

По време на специализирана полицейска операция е извършено претърсване на жилище във Враца и са иззети 29 боеприпаси калибър 9х18 мм и 13 боеприпаси калибър 7,62 мм. Това се посочва в дневния бюлетин на Областната дирекция на МВР във Враца.

Жилището е обитавано от 44-годишен мъж.

Боеприпасите са намерени в спалня, а след разговор с полицията мъжът е заявил, че държи в себе си и кокаин, посочва БТА. Намерени са седем полиетиленови плика тип „спейсбек", съдържащи бяло прахообразно вещество с общо тегло 10 грама. Веществото реагирало на кокаин при направен полеви тест, допълват от полицията.

Образувано е досъдебно производство.

Според данни за работата на Областната дирекция на МВР за месец декември по линия на наркотици са регистрирани 11 престъпления, от които едно е разкрито, а по останалите работата продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!