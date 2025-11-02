Иззеха различни наркотични вещества при акция на полицията в София, има задържани

Снимка: МВР

Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) задържаха трима и иззеха различни наркотични вещества при продължаващата акция на територията на столицата, съобщават от МВР.

В рамките на специализирана полицейска операция на СДВР срещу разпространението, производството и съхранението на наркотични вещества униформените получили оперативна информация, че 25-годишен младеж от Габрово държи високорискови наркотични вещества, предназначени за разпространение на територията на централната градска част на София. Криминалисти от Първо районно управление незабавно предприели действия и на 31 октомври вечерта го спрели за проверка на улицата. Той се опитал да осуети проверката, като изхвърлил на земята пакетче и оказал яростна съпротива при задържането му, уточняват от полицията.

В хода на разследването е установен адресът в столицата, където младият мъж пребивавал. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента, служителите на реда открили и иззели 25 пакетчета със суха тревиста маса (марихуана), плик с бяло прахообразно вещество (кокаин), две електронни везни, празни полиетиленови пликчета, предназначени за пакетиране на дрогата, както и машина за вакуумиране. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение по чл. 354 а ал. 1 от Наказателния кодекс.

След получена информация за дилър, разпространяващ наркотици в столицата, полицаи от Второ районно управление са задържали криминално проявен 25-годишен, непосредствено след извършена сделка. След наблюдение и детайлно проучване на мъжа, полицаите извършили и проверка в дома му в кв. "Надежда". Там били открити и иззети 29 топчета синтетичен канабиноид и марихуана, добавят още от МВР. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета постоянна мярка за неотклонение.

Служители на Четвърто районно управление спрели за проверка 31-годишен чужденец. У него е намерена сгъвка марихуана. При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище на бул. „България“ са иззети пликчета с тревиста маса (марихуана) и такива с таблетки, няколко сгъвки с кристали и вещества, гриндер и електронна везна. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от Наказателния кодекс. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение “задържане под стража“ до 72 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!