Иззеха синтетичен канабиноид, от който може да се приготви над половин тон „чай за пушене“

Снимки: МВР

Синтетичен канабиноид, достатъчен за приготвянето на над половин тон „чай за пушене“, е открит и иззет при полицейска акция.

Успешната специализирана операция е проведена след получена информация за мъж, който държи и разпространява наркотични вещества на територията на област Пловдив, съобщават от МВР. Проведените оперативно издирвателни действия довели криминалистите до чужд гражданин, който подготвя да превозва с цел разпространение голямото количество синтетична дрога.

При незабавните съвместни полицейски действия на служителите на ГДНП и колегите им от областната дирекция на МВР в Пловдив в района на Първомай е спрян лек автомобил, в който са установени двама мъже на по 45 години – турски гражданин, със статут на временно пребиваващ у нас, който живее в село Плодовитово и друг от село Крушево.

В багажника на колата са открити около 10 кг жълтеникаво на цвят прахообразно вещество, което при извършения полеви тест реагирало на синтетичен канабиноид. Двамата мъже са задържани с полицейска заповед, след изтичането на която съдът е постановил на чужденеца постоянна мярка за задържане.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а НК продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив.

