Иззеха стоки менте от търговци във Варна

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На 11.06.2026 г., при провеждане на специализирана полицейска операция по линия „Интелектуална собственост“, служители от отдел „Икономическа полиция“ са извършили проверки в търговски обекти.

В резултат на тях е установено, че се извършва продажба на текстилни продукти с лого и надписи на защитени търговски марки, за които не са представени разрешения от притежателите на изключителните права.

Стоките, предмет на противозаконните деяния, са иззети, а по случаите са образувани досъдебни производства за престъпления по чл. 172б от НК, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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