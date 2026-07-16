Иззеха три лодки и над 450 метра незаконни риболовни мрежи

снимка: ИАРА

ИАРА иззе три лодки и над 450 метра незаконни риболовни мрежи в езерото „Вая“, съобщават от агенцията.

В районна на езерото "Вая" бяха извършени съвместни проверки на инспектори от ИАРА и служители на Четвърто РУ - МВР Бургас.

По време на първата проверка, в близост до кв. „Горно Езерово“, инспекторите откриха две лодки на брега на езерото. При приближаването на контролните екипи по вода с лодка и по суша с патрулен автомобил, нарушителите напуснали мястото и се укрили. В лодките били намерени риболовни уреди. При последвала планирана съвместна проверка е открита и трета лодка с твърд корпус, без външна маркировка.

Екипите на сектор „Рибарство и контрол“ към ИАРА - Бургас иззеха общо три лодки с твърд корпус и над 450 метра хрилни мрежи, използвани за извършване на незаконен риболов.

Редактор "Екип на Петел",

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