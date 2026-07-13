КАПБ и Европейски транспортен клъстер към властта: Вместо партньорство браншът получава „административен рекет”

Снимка: Булфото, архив

Вместо партньорство транспортният бранш получава „административен рекет”. Това се посочва в официална позиция на Камарата на автомобилните превозвачи в България и на Европейския транспортен клъстер до министър-председателя, МРРБ, Министерството на транспорта и съобщенията, управителния съвет на АПИ и медиите.

В позицията си организациите алармират за институционален натиск, административна непредвидимост и вменяване на колективна вина на транспортния сектор в България, посочва Нова телевизия.

Ето и пълния ѝ текст:

Уважаеми дами и господа,

Камара на автомобилните превозвачи в България и Европейски транспортен клъстер, като част от легитимните организации в автомобилния транспорт изразяваме категорично възражение срещу организираната кампания за дискредитиране на сектора, провеждана през последните седмици със съучастието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и пълното мълчание на представителите на Министерство на транспорта. Опитът да се прехвърли системната институционална отговорност за тежкото състояние на пътната безопасност изцяло върху тежкотоварния транспорт е груба манипулация на общественото мнение. Българските превозвачи осигуряват структуроопределящ дял от брутния вътрешен продукт на страната и няма да допуснат секторът да бъде криминализиран, за да се маскират хроничните дефицити в управлението на пътната инфраструктура.

Ние заявяваме ясна и непоколебима позиция: Транспортният бранш има нулева толерантност към нарушителите на Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Всеки водач или собственик на фирма, който допуска компромиси с техническата изправност, състоянието на гумите или времената за управление и почивка, трябва да носи пълната строгост на закона. Статистиката обаче показва, че над 80% от българския тежкотоварен автопарк оперира ежедневно на европейския пазар под постоянен, строг международен контрол. Нашите водачи са висококвалифицирани професионалисти и работещи граждани, които също имат семейства и чиято единствена цел е да се приберат живи и здрави у дома.

Вместо партньорство обаче, браншът получава административен рекет, който застрашава както икономическата стабилност, така и самата пътна безопасност. Във връзка с това настояваме за незабавни отговори по следните критични точки:

1. Фискалният абсурд: Браншът плаща милиарди за инфраструктура от третия свят

Напомняме на българското правителство и на данъкоплатците реалните цифри от официалната статистика на Министерството на финансите, Агенция „Митници" и АПИ:

Принос чрез Тол системата: През изминалата 2025 г. приходите от пътни такси в България прехвърлиха историческата граница от 1.030 милиарда лева. От тази колосална сума близо 665 милиона лева са платени директно от тежкотоварния сектор под формата на тол такси. За сравнение, целият лек трафик в страната е генерирал едва около 330 млн. лв. от винетки.

Принос чрез акцизи върху горивата: За последните 5 години (2021-2025 г.) държавата е събрала над 31.9 милиарда лева от акцизи, като близо 40% от тях - 12.77 милиарда лева — идват директно от акциза върху горивата (само за 2025 г. това перо възлиза на 2.82 млрд. лв.). Основната тежест тук отново се изнася от търговския и тежкотоварния транспорт.

Срещу този колосален финансов ресурс българските превозвачи получават затворени пътища, липса на паркинги и административен терор.

2. Административен произвол и нарушаване на поети ангажименти

На официална работна среща в АПИ през юни месец бе постигнато разбиране между бранша и представителите на държавата по отношение на летните температурни ограничения при над 35 градуса да се въвеждат селективно по определени пътища в област Русе, като магистралите трябваше да останат отворени, тъй като получихме уверения, че са ремонтирани с висококачествен асфалт, устойчив на високи температури. Второто постигнато разбиране беше свързано с временните организации на движение на тежкотоварните автомобили, поради интензивния летен трафик, като такива забрани следва да има в участъците с ремонт и в участъка на Кресненското дефиле.

Двете разбирателства бяха брутално погазени „на тъмно“ от АПИ няколко дни по-късно. Най-фрапантен е случаят с публикуването на заповед за масови ограничения по ключови направления в петък в 16:58 ч. с влизане в сила от 17:00 ч. (точно две минути по-късно!), считаме случилото се за недопустим административен произвол, който блокира международни вериги за доставки и нанася директни финансови вреди на бизнеса. Опититена бранша за спешна комуникация с регионалния министър бяха системно и умишлено пренебрегвани. От хората в кабините никой не се интересува.

3. Пасивна безопасност и качество на настилките

Налагането на ограничения „поради опазване на асфалта" по магистрални участъци повдига въпроса: излъгано ли е обществото за качеството на извършените ремонти, или камионите се ползват като параван за технологични дефекти в изпълнението на пътните обекти? Същевременно институциите услужливо мълчати за качеството на ограничителните системи. Факт е, че манталитетът е допринесъл за състоянието на държавата, но е и факт, че движейки се в цяла Европа, такъв фарс с мантинелите няма.

4. Принудителното спиране в аварийната лента – заплаха за живота на пътя

Въвеждането на температурни забрани при пълна липса на сертифицирана безопасна паркинг инфраструктура (SSTPA) принуждава органите на МВР и ДАИ масово да извършват закононарушения, като спират камионите в аварийните ленти на магистралите. Това представлява:

Директно нарушение на чл. 58 от ЗДвП от страна на самите контролиращи органи.

Създаване на огромна предпоставка за тежки инциденти чрез изграждане на статична „стена от стомана“ в зоната за спешна евакуация, непосредствено до скоростния трафик.

Критично нарушение на Регламент (ЕО) № 561/2006. Престоят на магистралното платно в кабина, загрята до над 60°С, е физическо мъчение за водачите и не представлява регламентирана почивка. След отпадане на забраната стотици изтощени шофьори биват принуждавани да потеглят едновременно с нарушен психо-физически статус и изчерпано време за управление, за да търсят безопасно място.

Докато европейски държави като Унгария изрично отменят ограниченията за движение на камиони при екстремни горещини (код червено/оранжево), за да запазят здравето на водачите и сигурността на трафика, у нас държавният апарат принуждава шофьорите да стават нарушители и застрашава живота им.

Уважаеми управляващи,

Транспортният сектор няма да позволи повече да бъде сочен с пръст, за да се крие сривът в пътното управление. Като основен вносител на средства в хазната, настояваме за:

Незабавно преустановяване на опасната и незаконосъобразна практика за спиране на камиони в аварийните ленти.

Отмяна на незаконосъобразните летни забрани, въведени в разрез с поетите ангажименти.

Свикване на спешна среща при Министър-председателя с участието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията и Министерство на вътрешните работи за изработване на експертни, а не популистски решения. Без участието на заинтересованите страните, промените се превръщат в произвол, а не в работещи решения.

В противен случай браншът си запазва правото да предприеме всички позволени от закона действия, включително ефективни протестни мерки по граничните пунктове и основните пътни артерии, в защита на доброто име на бранша и на хората, работещи в него, на които е необходимо да бъде засвидетелствано уважение, а не да се насажда омраза към тях.

Редактор "Екип на Петел",

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