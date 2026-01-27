КАПБ за катастрофата край "Капитан Андреево": Шофьорите не трябва да прекарват десетки часове в чакане

Кадър БНТ

От Камарата на автомобилните превозвачи в България излязоха с позиция във връзка с тежката катастрофа край ГКПП „Капитан Андреево“. Припомняме, че водач на камион, турски гражданин, загина днес при пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Марица“ преди граничния пункт. Сигналът за инцидента е подаден тази сутрин в 6:38 ч. на спешния телефон 112. Катастрофата стана на 104-ия километър на автомагистралата, в аварийната лента в посока Турция, при удар в камион с молдовска регистрация.

От КАПБ са подали сигнал до институциите да бъдат взети незабавни мерки във връзка с дългото чакане по границите на тежкотоварните автомобили.

Ето какво се казва в позицията, публикувана на интернет страницата на Камарата на автомобилните превозвачи в България:

"Днес на ГКПП „Капитан Андреево“ станахме свидетели на трагичен инцидент, при който загина водач на тежкотоварен автомобил.

От името на КАПБ изказваме най-искрени съболезнования на семейството и близките на загиналия шофьор.

За съжаление, този тежък случай е още едно болезнено доказателство за реалните последици от продължаващите километрични опашки от товарни автомобили на българо-турската граница. Както може да видите от видеоматериала, опашката изглежда безкрайна, а шофьорите са принудени да чакат с часове, често при тежки условия, под постоянен стрес и умора – фактори, които се отразяват изключително негативно както на здравето им, така и на безопасността на пътя.

КАПБ вече е подала официален сигнал до компетентните институции и призовава за незабавни и ефективни мерки, които да доведат до реално намаляване на времето за престой на товарните автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“.

Водачите не могат и не трябва да прекарват десетки часове в чакане при подобни условия. Всеки час бездействие носи риск – за хората, за бизнеса и за пътната безопасност.

Очакваме бърза реакция и конкретни действия, защото цената на бездействието вече се измерва не само в загуби, а и в човешки животи."

