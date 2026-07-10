КАТ: По-малко тежки катастрофи в Ловешко с разделителните колчета по първокласен път София – Варна

снимка: АПИ

Разделителните колчета, монтирани на шест участъка от първокласния път София – Варна на територията на Ловешка област, допринасят за намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия по първокласната пътна мрежа. Това каза на брифинг главен инспектор Светослав Шишийски, началник на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР – Ловеч.

„Има тенденция от миналата година да намаляват тежките пътнотранспортни произшествия на първокласната пътна мрежа. Една от причините, може би, е мярката, която взехме от началото на 2025 г. – монтирането на разделителните колчета на шест участъка на пътя София – Варна. Те допринесоха за дисциплиниране на водачите и спазване на правилата за движение“, каза главен инспектор Шишийски, цитиран от БТА.

Той представи данни, според които за периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. в област Ловеч са регистрирани 334 пътнотранспортни произшествия. От тях 224 са с материални щети, а 110 са тежки. Загинали са 12 души, а 154 са ранени. В сравнение със същия период на миналата година тежките произшествия са с 14 повече, загиналите – с шестима повече, а ранените – с 22-ма повече.

Извън населените места по републиканската и общинската пътна мрежа са възникнали 162 произшествия, при които са загинали 12 участници в движението, а 85 са ранени. Основните причини за катастрофите са несъобразена и превишена скорост, внезапна промяна в посоката на движение и неспазване на дистанция, посочи главен инспектор Шишийски.

На автомагистрала „Хемус“, която е с дължина 31,660 км на територията на областта, са регистрирани 22 произшествия с двама загинали и четирима ранени. Основната причина за катастрофите е несъобразената с релефа скорост и атмосферните условия, каза още той.

На първокласния път I-4 София – Варна с дължина 69 км са възникнали 39 произшествия с един загинал и 22-ма ранени. Основните причини са неправилни маневри и несъобразена скорост. По път I-3 София – Русе с дължина 35 км са регистрирани шест произшествия с петима ранени, а по второкласния път II-35 Плевен – Троян, който е с дължина 77,600 км, са възникнали 20 произшествия с десет ранени.

По третокласната пътна мрежа на територията на Ловешка област, която обхваща 529 км, са станали 61 произшествия с осем загинали и 33-ма ранени, предимно поради несъобразена и превишена скорост. На общинската пътна мрежа са възникнали 12 произшествия с един загинал и десет ранени. В урбанизираната територия са регистрирани 179 произшествия с 69 ранени.

За отчетния период служителите на „Пътна полиция“ са съставили 1631 акта, наложили са 10 699 глоби с фиш и са издали 24 085 електронни фиша за превишена скорост. За неправилно паркиране и престой са съставени 11 акта и 1011 глоби с фиш, а за неизползване на предпазни колани и каски – 75 акта и 657 фиша.

Установените нарушения за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол са 90, докато за същия период на миналата година са били 73. Нарушенията за управление след употреба на наркотични вещества или техните аналози са 66 при 61 за първото полугодие на 2025 г. Почти двойно повече са установените неправоспособни водачи – 188 при 97 година по-рано.

Констатирани са 281 нарушения за управление на моторно превозно средство без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. За отнемане предимство на пешеходец са съставени 11 документа, а нарушенията, извършени от пешеходци, са 31.

През отчетния период са издадени 198 заповеди за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, 106 заповеди за временно спиране на моторни превозни средства и 211 заповеди за прекратяване на регистрацията на превозни средства.

Редактор "Екип на Петел",

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