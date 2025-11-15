КАТ глобява за гуми от днес

снимка: Булфото

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми.

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм.

Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време, допълва БГНЕС.

Традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес органите на КАТ ще са още по-налюдателни по отношение изправността на автомобилите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!