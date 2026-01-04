КАТ предупреждава за сериозен трафик в последния почивен ден
кадър: БНТ
Днес завършва дългата серия от почивни дни за Нова година. Очаква се интензивно да е движението по всички магистрали към София. Обичайно един от най-натоварените участъци е на пътя Е-79 край Симитли, заради трафика от Гърция и Банско.
Очаква се движението да се засили в следобедните часове. За да се осигури безпроблемното и по-бързото преминаване на автомобилите, движението се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата, предава БНТ.
През целия ден екипи на "Пътна полиция" ще следят за шофиране, след употреба на алкохол и наркотици, както и за спазване на правилата за движение.
Шофирайте с повишено внимание и бъдете търпеливи.
