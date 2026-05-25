КАТ санкционира над 4 000 шофьори само за ден

Един човек загина, а служителите на Пътната полиция санкционираха над 4 500 шофьори по време на масовото прибиране в края на почивните дни, съобщават от БНТ. Натовареното движение по основните направления в страната на 25 май 2026 година бе съпроводено от засилени проверки за превишена скорост и опасни маневри, като екипите на КАТ остават в пълна готовност да регулират трафика по най-критичните точки.

Трагичен инцидент край Симитли

За съжаление, интензивното движение през последната празнична вечер взе поредна жертва на пътя. Тежка катастрофа възникна минути преди 15:00 часа в един от най-натоварените участъци край Симитли.

Причината за инцидента е неправилно изпреварване, предприето от 60-годишна жена зад волана, която е загинала на място. Произшествието наложи пълно затваряне на главния път между Кулата и Благоевград. В продължение на часове трафикът се пренасочваше по обходни маршрути, което предизвика допълнително напрежение сред пътуващите.

Масови глоби в цялата страна

Контролът по пътищата в страната остава изключително строг. Само за последните 24 часа екипите на „Пътна полиция“ са констатирали хиляди нарушения. Над 250 от санкционираните водачи са засечени да се движат с превишена скорост, предаде Трафик нюз.

Сериозен остава и броят на хората, седнали зад волана след употреба на забранени субстанции – 25 души са хванати с алкохол в кръвта, а трима са управлявали автомобилите си под въздействието на наркотици. За неправилни маневри и неспазване на пътните знаци през предходния ден са глобени други 760 шофьори.

Състояние на трафика към столицата

Най-интензивно към момента е движението по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“, особено в участъците в близост до София и на подходите към столицата. На място има разположени патрули, които координират колоните от автомобили. Натоварено, но без образуване на сериозни задръствания, е движението в района на Владая и на входа към квартал „Княжево“.

