КАТ установи 433 нарушения при проверки на шумни мотори във Варна

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Общо 433 нарушения на водачи на мотопеди и мотоциклети са установени от май до момента във Варна при специализирана полицейска операция срещу шумните превозни средства. Това съобщиха от сектор „Пътна полиция“ по време на съвместното заседание на комисиите по обществен ред и по опазване и възпроизводство на околната среда към Общинския съвет, пише "Морето".

Проверките са насочени към автомобили и мотори с липсващи, конструктивно променени или неизправни шумозаглушители, както и към превозни средства с монтирани шумоусилващи устройства. При установяване на неизправност автомобилът или моторът се спира от движение до отстраняването ѝ.

От началото на май досега за технически неизправности 682 нарушения са санкционирани с глоби по фиш.

Само при водачите на мотопеди и мотоциклети са отчетени 45 акта през май, 76 през юни и 34 през юли, а издадените фишове са съответно 93, 97 и 88.

От „Пътна полиция“ признаха, че контролът е затруднен, тъй като дирекцията не разполага с мобилни технически средства за измерване на шума. В момента проверките се извършват основно чрез визуален контрол, когато липсата или модификацията на шумозаглушителя е очевидна. Подаден е доклад до Главна дирекция за осигуряване на необходимата техника, но такава все още не е доставена.

Допълнително затруднение създават мотористи с изкривени, замърсени или трудно разпознаваеми регистрационни табели. От полицията призоваха гражданите да подават сигнали, когато знаят къде се намират шумните превозни средства, за да могат те да бъдат проверени и санкционирани.

Съветници поискаха отчет от администрацията какво е изпълнено от общинския план за противодействие на шума през последните три години. Посочиха като важни мерки въвеждането на зони с ограничение до 30 км/ч, изграждането на шумозащитни прегради и система за мониторинг чрез шумови сензори. Бе обърнато внимание и на проблемите с шумните събирания в квартал „Аспарухово“, както и на високите децибели заради крайбрежните заведения.

От дирекция „Екология“ признаха, че общината няма необходимата акредитирана апаратура за измерване на шум и не може самостоятелно да извършва подобни проверки. Представителят на дирекцията Боряна Павлова съобщи, че проектът за изграждане на система със сензори не е получил финансиране, след като съвместната кандидатура с други черноморски общини е отпаднала. Тя допълни, че още миналата година са изпратени писма до главния архитект и до дирекция „Инженерна инфраструктура“ относно изграждането на шумозащитни прегради, но засега няма развитие.

От РЗИ съобщиха, че от началото на годината са постъпили около 50 сигнала за шум, като близо 30 вече са обработени, а останалите са препратени към други компетентни институции. Инспекцията разполага с акредитирана лаборатория и два шумомера, но при проверките среща сериозни затруднения заради нормативните изисквания. При сигнали за шум от заведения измерванията трябва да се извършват в присъствието на представител на обекта и той да бъде уведомен, а в жилища методиката изисква измерване при затворени прозорци, което често не удовлетворява подателите на сигнали.

От РЗИ напомниха още, че откритите части на заведенията нямат право да се озвучават след 23 часа. След този час сигналите се препращат към МВР, докато контролът върху закритите заведения остава в правомощията на здравната инспекция.

По време на заседанието беше поставен и въпросът за закупуването на шумомери. Общински съветници отбелязаха, че липсата на технически средства създава риск част от наложените санкции да отпадат в съда и предложиха общината да проучи възможността да закупи необходимата техника. От „Пътна полиция“ уточниха, че дори общината да осигури такива уреди, те трябва да преминат през процедура по сертифициране и одобрение, за да могат да се използват при официален контрол.

От Общинска полиция отчетоха, че от началото на сезона са съставени десетки актове за нарушения, свързани с шум.

Редактор "Екип на Петел",

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