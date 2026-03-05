КЕВР: 98% от жалбите за високи сметки са от домакинства, които се отопляват на ток

Кадър Нова Тв

"Петел" следи какво се случва с високите сметки за ток.

Около 98% от жалбите за завишени сметки за електроенергия, постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране, са подадени от клиенти, които използват ток за отопление, основно чрез климатици. Това заяви председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в парламента, поискано от парламентарната група на „Възраждане“.

По думите му броят на подадените сигнали е изключително голям и значително надхвърля обичайния годишен обем жалби към комисията. „Всеки ден получаваме около 200 жалби“, посочи Младеновски. В момента КЕВР работи по над 4600 сигнала, като до този момент са анализирани 2548 от тях. Проверки продължават, тъй като обработката на всички случаи изисква време, пише факти.бг.

Енергийният регулатор извършва проверки в пет основни направления. Първото е дали правилно са приложени цените на електроенергията. Младеновски напомни, че тарифите не са променяни от 1 юли 2025 г. и до момента не са установени нарушения.

Второто направление е свързано с продължителността на отчетния период, който трябва да бъде до 31 дни. И по този показател не са открити отклонения. Проверка е извършена и по отношение на превалутирането на сметките, като и там не са констатирани проблеми.

Регулаторът е анализирал и количествата електроенергия, закупени от доставчиците на Българската независима енергийна борса. Данните показват, че заради температурните колебания през зимата снабдителите са закупили близо 40% повече електроенергия на месечна база в края на годината. Младеновски обясни, че ноември 2024 г. е бил по-топъл, докато декември е бил значително по-студен, което е довело до по-голямо потребление.

Подобно мнение изрази и заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов. Той посочи, че основната причина за по-високите сметки през този отоплителен сезон е по-голямото индивидуално потребление, породено от по-ниските температури през януари в сравнение със същия период на миналата година.

Ненов обърна внимание и на състоянието на сградния фонд, като подчерта, че енергийната ефективност на жилищата също оказва влияние върху разхода на електроенергия.

Министерството на енергетиката е извършило извънредни проверки на около 1000 електромера, избрани на случаен принцип. В някои случаи са установени технически проблеми, свързани с безопасността на измервателните устройства, но те не са причина за отчетените високи сметки. Там, където са открити технически неизправности, те вече са отстранени, а сметките на засегнатите клиенти ще бъдат коригирани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!