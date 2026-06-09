КЕВР обсъди новите цени на тока и парното от 1 юли

Стопкадър Нова Нюз

Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди новите, по-високи цени на тока, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за бита да скочи средно с 3 на сто.

По отношение на парното - от комисията предлагат да се ограничат значително първоначалните искания на топлофикационните дружества за скок в цената – от средно 30% - до около 4,5 на сто в различните региони на страната. Аргументът на председателя на КЕВР е, че цените трябва да са достъпни за гражданите. Най-фрапираща е разликата при поискания от "Топлофикация Русе" ръст в цената с 69% и предложеното от КЕВР поскъпване с 5 на сто - или 14 пъти по-малко, съобщи Нова Нюз.



Електро- и топлофикационните дружества имаха срок от 1 седмица, за да предоставят становища, а някои днес категорично се противопоставиха. Други определиха дори и малкия скок в цените като приемлив.



Предстои КЕВР внимателно да разгледа всички възражения и да излезе с окончателно решение в последния ден на юни или на самия 1 юли, когато поскъпването ще влезе в сила.

„Цените трябва да са на първо място справедливи и икономически обосновани и достъпни за гражданите, тъй като някой трябва да ги плаща и не можем да се съобразим напълно с исканията на дружествата“, отбеляза председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Относно поскъпването на електроенергията, Младеноски каза, че предлаганото изменение е под нивото на инфлацията. „Все пак 3 процента от средната сметка за ток са под 1 евро“, допълни той.

Според омбудсмана Велислава Делчева, предвиденото увеличение на цените е икономически необосновано. Тя отново предупреди, че дори ограничено завишение ще се отрази върху домакинствата. „Даже минимални повишения на енергийните цени в днешната социално-икономическа обстановка в страната биха се отразили болезнено върху домакинските бюджети“, подчерта общественият защитник.

А пред сградата на КЕВР се проведе протест. Преди обсъждането пред сградата на КЕВР ще се проведе протест срещу поскъпването.

Редактор "Екип на Петел",

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