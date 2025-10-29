КЕВР обсъжда нова по-висока цена на природния газ от ноември

Снимка: Булфото

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) провежда открито заседание днес, на което ще бъде разгледано предложението на „Булгаргаз“ за увеличение на цената на природния газ с 7,88% спрямо октомври. Срещата започва в 10 ч. в сградата на регулатора, посочва Дарик.

Предложението на „Булгаргаз“

Дружеството предлага цената на природния газ за ноември да бъде 65,82 лв. за мегаватчас (MWh) или 33,65 евро/MWh (без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Това представлява повишение спрямо утвърдената октомврийска цена от 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh). Ако предложението бъде одобрено, новата стойност ще се прилага за продажбите на природен газ към крайните снабдители и лицензирани производители на топлинна енергия.

Причини за увеличението

От „Булгаргаз“ обясняват, че с настъпването на есенно-зимния сезон търсенето на природен газ е нараснало значително.

Заявките на клиентите за ноември са с 900 000 MWh повече в сравнение с предходния месец, което намалява дела на по-евтините азерски доставки в общия ценови микс.

Източници на доставка

За следващия месец доставките ще бъдат осигурени чрез втечнен природен газ (LNG) и добив от подземното газохранилище в Чирен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!