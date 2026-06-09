КЕВР решава за тока и парното

Снимка Булфото

Предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли ще бъде обсъдено на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3 на сто, а при топлоенергията скокът да е с почти 5 процента.

При парното и топлата вода предлаганото поскъпване е средно с малко под 5 на сто, въпреки че исканията на някои от топлофикациите бяха за скок от 70%.

Най-голямо увеличение на цените – с над 5% и половина, се предвижда за София и Плевен.

В петък ще се проведе и обществено обсъждане, преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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