КЕВР решава за цената на природния газ за юни

Членовете на КЕВР ще вземат важно решение до часове.

Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес.

Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, "Булгаргаз" предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватчас без такси и налози.

След няколкомесечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синьото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси.

В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора ”България - Гърция“, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци, пише novini.bg.

Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от "Булгаргаз".

