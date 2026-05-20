КЕВР с извънредна проверка на "Топлофикация - Перник"

кадър: КЕВР

По разпореждане на председателя на КЕВР Пламен Младеновски енергийният регулатор започва извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД. Проверката е по сигнал от Омбудсмана на България във връзка с множество жалби от жители на град Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55°C, а в определени часове е хладка и дори студена, съобщават от комисията.

Съгласно Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР показатели на качество на топлоснабдяването, посочват от КЕВР.

При констатиране на нарушения от страна на „Топлофикация Перник“ АД Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

След приключване на извънредната проверка резултатите от нея ще бъдат оповестени.

