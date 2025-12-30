КЕВР с цена на природния газ за януари: 31,15 евро за мегаватчас
снимка Булфото
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за януари следващата година в размер на 60,92 лв. или 31,15 евро за мегаватчас без такси и налози.
Това е с 3,3 на сто по-евтино от сегашния месец.
От енергийния регулатор посочват, че за целия зимен сезон са осигурени газовите доставки за крайните снабдители, топлофикационните дружества и по двустранни договори с индустриални клиенти, предаде БНР.
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!