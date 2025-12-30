КЕВР с цена на природния газ за януари: 31,15 евро за мегаватчас

снимка Булфото

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за януари следващата година в размер на 60,92 лв. или 31,15 евро за мегаватчас без такси и налози.

Това е с 3,3 на сто по-евтино от сегашния месец.

От енергийния регулатор посочват, че за целия зимен сезон са осигурени газовите доставки за крайните снабдители, топлофикационните дружества и по двустранни договори с индустриални клиенти, предаде БНР.

