КЕВР утвърди окончателната цена на природния газ за юни

Снимка Пиксабей

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.юни в размер на 35,62 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена е много изгодна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с над 10 евро/MWh или с около 25% по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. Тази благоприятна тенденция продължава трети месец. Справката показва, че в сравнение с международните котировки, утвърдената регулирана цена за м. април е с около 20 евро/MWh по-ниска. През м. май тенденцията се запазва и цената за вътрешния пазар е с над 10 евро/MWh по-изгодна в сравнение с международните котировки.

В ценовия микс за м. юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг, пише novini.bg.

Анализите показват, че доставяните количества от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятните цени за вътрешния пазар и до м.юни българският потребител е предпазен от рязкото поскъпване на европейските газови пазари. През м. юли т.г. обаче предстои актуализиране на цената по дългосрочния договор с Азербайджан за доставка на природен газ. Ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, в резултат на геополитическите рискове за доставки по ключови маршрути. Допълнителни фактори за ценовия ръст на газа са и нарастващото търсене за запълване на газохранилищата, както и конкуренцията между европейските и азиатските пазари за доставки на LNG.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. юни 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.

