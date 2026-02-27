КЕВР утвърди цената на природния газ за март

Пиксабей

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за март в размер на 32 евро и 60 цента за мегаватчас.

На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

От регулатора обясняват, че увеличението е под 1 процент, но в сравнение същия месец на миналата година цената е с 27 на сто по-ниска, предаде БНР.

