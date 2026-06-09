КФН отне лиценза на ЗАД ''ДаллБогг: Живот и здраве''

Комисията за финансов надзор (КФН), със свое решение от днес, 9 юни 2026 г., отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве" АД, съобщават от финансовия регулатор.

Повече подробности КФН ще съобщи на брифинг в 15 часа.

На брифинга ще участват председателят на КФН Васил Големански, заместник-председателите Пламен Данаилов, Диана Йорданова и Деница Величкова, изпълнителният директор на Гаранционния фонд Максим Колев и зам.-председателят на АБЗ Пламен Шинов.

По-рано тази година, през април, КФН забрани на дружеството да продава нови застраховки. Негови служители на свой ред излязоха на протест и обвиниха регулатора, че покровителства картел.

От средата на 2025 г. на застрахователя бе забранено да сключва застраховки за чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

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