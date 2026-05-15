КФН подкрепя исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите

Снимка: Гугъл мапс

Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им със застрахования период.

Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи.

От комисията обръщат внимание, че "защитата на потребителите се изразява не само в плащането на ниска цена, но и изплащането на адекватни обезщетения при инцидент, посочва БНР. За целта застрахователната премия трябва бъде справедлива, адекватна и изцяло заплатена, включително когато е разсрочена на няколко вноски".

По данни на комисията - процентът на застраховки ГО на мотористи с разсрочено плащане с неплатени две и повече вноски е 82 на сто през 2024 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!