КФН предупреди за мними брокери и зачестили онлайн измами от нейно име

снимка: МВР

Комисията за финансов надзор предупреждава всички лица – потенциални инвеститори във финансови инструменти, относно зачестили действия от лица, твърдящи, че извършват дейност от името на поднадзорни лица на Комисията за финансов надзор (КФН).

Така наречените мними брокери на финансови инструменти се представят за служители на съществуващи легитимни бизнеси, имитирайки техните брандове, имена, интернет страници, онлайн присъствие в социалните мрежи и др.

В дейността си посочените лица използват най-разнообразни сценарии, с които въвеждат в заблуждение потърпевшите лица, че представляват легитимен финансов субект.

В методиката, която се използва от мнимите брокери, могат да се очертаят няколко основни етапа:

Мнимите брокери осъществяват контакт с набелязани субекти най-често чрез приложения за криптирани текстови съобщения, имейли или телефонни обаждания с номера от чужбина или такива генерирани чрез специален софтуер.

След осъществяване на контакт лицата предлагат „сигурни инвестиции“ като създават усещане за неотложност, изисквайки превеждането на средства веднага под претекст, че офертата е с ексклузивен и лимитиран във времето характер. Предложената „инвестиция“ често се съчетава с изискване за регистрация в мнима платформа за търговия. В хода на цялата комуникация мнимият брокер непрекъснато убеждава ответната страна, че работи от името на легитимен бизнес и притежава завиден професионален опит (Възможно е да използва чужди или неистински документи, за да се легитимира пред жертвите си.).

Известен период след като въведеното в заблуждение лице е превело средства, мнимият брокер се свързва с него, като съобщава (съответно визуализира чрез мнимата платформа за търговия) за натрупани значителни печалби от направената инвестиция.

Ако лицето желае да изтегли печалбата, мнимият брокер изисква превеждане на допълнителни парични суми за „освобождаване на печалбата“ (основанието най-често е начислени административни такси, „проверка“ на банкова сметка чрез тестов превод и др. подобни), посочват от КФН.

След превеждане на изисканата сума мнимият брокер (и неговата мнима платформа):

преустановява контакт с въведеното в заблуждение лице;

заличава своето онлайн присъствие.

В тази връзка КФН напомня, че потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган, на интернет страницата на Комисията за финансов надзор https://www.fsc.bg/, включително и за адресите на електронната поща и електронната страница на дружеството, като не прибързват с превеждане на парични средства. Проверката следва да бъде извършена прецизно и да бъдат сравнени всички използвани в символи в данните на лицензираните дружества, тъй като е честа практика нелицензирни дружества да предоставят за контакт електронна поща, наподобяваща такава на лицензирано дружество, с добавен или сменен символ. При съмнение да:

изискват допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;

проверяват публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните поднадзорни лица;

преустановяват контакт и да сезират съответните органи при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.

Редактор "Екип на Петел",

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