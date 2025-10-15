КНСБ: 1/3 от основните стоки са сред най-скъпите в ЕС

Булфото

Институтът за социални и синдикални изследвания на КНСБ отчете, че в България една трета от основните стоки са сред най-скъпите в Европейския съюз, а останалите цени са равни или близки до средноевропейските.

Това показват данните от наблюдение на 20 основни храни и на бензина за септември, предаде БНР.

Президентът на синдиката Пламен Димитров заяви, че Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите трябва да налагат санкции при наличието на икономически необосновани цени:

"Хората очакват не само да си играем с числа и да обясняваме и да обявяваме цени и движения - има, няма, нагоре надолу - а когато се констатира, че има наистина нарушения и отклонения от закона и от пазарните правила, този, който може да го направи, а това единствено е Комисията за защита на конкуренцията, в случая, и КЗП, както им даде законът, да започнат да налагат санкции. Само тогава хората ще повярват, че има държава в тая държава".

От КНСБ посочиха, че продължава тенденцията за сериозни отклонения между цените на дребно и на едро при основни храни като ориз, сирене и яйца.

