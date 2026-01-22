КНСБ: 1144 евро става минималната заплата за учител

Пекселс

Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, който предвижда ръст на възнагражденията с 5% от 1 януари тази година, бе сключен на 20 януари, съобщават от КНСБ.

Допълнението към Колективния трудов договор, който е в сила от 22 декември 2025 г., бе подписано от министъра на образованието Красимир Вълчев, представителите на работодателските организации, предеседателят на СБУ д.икн. Янка Такева, на НУС Аспарух Томов и на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров.

Анексът предвижда индексиране от началото на годината с 5 процента както на работните заплати на педагогогическия и непедагогическия персонал, така и на лекторските часове и работното облекло.

Минималната работна заплата за директор става 1393,69 евро. Стартовата заплата за учител от този месец е 1144,05 евро, за педагозите с втора степен на кариерно развитие – 1162,30, а с първа – 1181,08 евро. За главен учител и главен възпитател е 1225,64 евро.

През миналата година най-ниската основна заплата стана 2131 лв.

