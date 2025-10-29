КНСБ: Бюджет 2026 е на безхаберието към работещите

кадър Нова нюз

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов остро разкритикува подготвяния държавен бюджет за 2026 г. пред Нова нюз, като го нарече „бюджет на безхаберието към работещите“.

„Бюджетът трябва до петък вечер да е в парламента. Преди това трябва да е приет от Министерския съвет, а преди това да бъде свикана Тристранката, за да питат и нас какво мислим. Предполагам, че тази вечер късно ще ни дадат 400 страници голям републикански бюджет и утре по обяд ще ни свикат да кажем мнението си. Това е изключително несериозно“, каза Костов.

По думите му единственото, което до момента е ясно, е, че минималната работна заплата ще бъде намалена – решение, което КНСБ категорично отхвърля.

„Това е бюджетът на безхаберието към работещите. Хората ще са на минус – именно тези, които движат растежа и икономиката. Не мога да разбера защо поредната криза трябва да бъде овладявана за сметка на хората със средни и ниски доходи“, подчерта той.

Костов заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова е решила „да не спазва закона и да намали минималната работна заплата“.

„Искаме логично обяснение от изпълнителната власт защо се намаляват заплатите. Обявяваме се против това решение. На Балканите и в цяла Европа само Албания има по-ниска минимална заплата от нашата“, добави икономистът.

От КНСБ съобщиха, че в петък ще се проведе протестна акция, организирана съвместно с КТ „Подкрепа“.

„В петък излизаме на протестна акция , а ако не получим резултат – ще организираме голям национален протест“, заяви Костов.

Икономистът посочи и несъответствия в заложените параметри на бюджета за 2026 г. Според него прилагането на т.нар. „швейцарско правило“ води до по-висок ръст на пенсиите спрямо доходите.

„Пенсиите ще нараснат със 7,6%, а доходите – едва с 5%. Така доходите на работещите ще растат по-бавно от пенсиите, което е недопустимо“, коментира той.

