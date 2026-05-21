КНСБ: Максималната пенсия да се увеличава със същия процент както минималната

КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се осъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система.

Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност, предава БНР.

Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации.

В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че това изисква разумни мерки за стабилизиране на собствените осигурителни приходи за финансиране на разходите на системата.

Синдикалната позиция е, че не бива да се допуска ограничаване на социално-осигурителните права, нито отстъпление на държавата от нейните отговорности. И че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, за да може да изпълнява своето предназначение.

Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт коментира, че е необходимо набелязването на програма за повишаване на собствените приходи на системата, както и да се планира повишението на вноските.

В пакета от мерки, които синдикатът предлага е и превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии в минимални работни заплати в тях, както и повишаване на "тежестта" на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула.

