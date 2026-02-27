КНСБ: Малката потребителска кошница достига 59,48 евро

Пекселс

Цените на стоките и услугите от малката потребителска кошница продължават умерено да се покачват и са се увеличили с малко над 1 процент за месец.

Това показват най-новите данни на Института за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ. Общата стойност на кошницата за февруари е 59 евро и 48 цента при 58.80 евро през януари.

Синдикалистите следят изменението в стойността на 20 основни храни и на бензина във връзка с въвеждането на еврото, предаде БНР.

Продължават сериозните отклонения в цените на едро и на дребно, налице са големи регионални различия.

Продължава и тенденцията в малките търговски обекти да се поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги при десет от наблюдаваните храни.

