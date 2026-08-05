КНСБ: Очаква се до края седмицата омбудсманът да сезира КС заради Кодекса на труда

кадър: Петел

Очаква се до края на тази седмица омбудсманът Велислава Делчева да сезира Конституционния заради промените в Кодекса на труда, които се правят с държавния бюджет за 2026 година - това каза пред Българското национално радио вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Синдикатът изложи пред омбудсмана аргументите за подаване на жалба в Конституционния съд заради тези промени, свързани с механизма за определяне на минималната работна заплата и за трудовия стаж

"И се надяваме, че Конституционният съд ще постанови решение в защитата на работещите и на принципа на правовата държава. Но жалко е, че се налага работниците да се защитават по съдебен ред от подоходната политика на собственото си правителство".

Замразяването на минималната работна заплата е директен удар върху доходите на над половин милион работещи българи, заяви още Капитанов, който не изключи протестни действия:

"Какво ще правим след евентуално отрицателно решение, което не е в интерес на работниците и служителите, това вече синдикатът ще коментира в по-широк състав. Най-вероятно, ако няма положително развитие и категорична яснота и гаранции за механизъм за определяне на минималната работна заплата в интерес на българските работници и служители, най-вероятно ще преминем към протести регионални, браншови, защо не и национален такъв".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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