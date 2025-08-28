КНСБ: В Бюджет 2026 за държавните висши училища са необходими допълнителни 218 млн. лв.

Снимка: Пиксабей

В Бюджет 2026 за държавните висши училища са необходими допълнителни средства за заплати, стипендии и издръжка на обучението в размер на 218 млн. лв.

Това показват разчетите на Синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ, публикувани на сайта на профсъюза.

От посочените 218 милиона лева, 141 милиона са необходими за заплати, 35 за издръжка на учебния процес и 42 милиона за социално-битови дейности на студенти и докторанти.

Пред БНР професор Лиляна Вълчева, председател на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ, коментира:

"Тези средства, 218 милиона лева, добавени към субсидията за издръжка на държавните висши училища, която към момента е 1,211 милиарда, ще възлезе вече на 1,429 милиарда. Като тук не сме включили разходите за научноизследователска, научно-творческа и спортна дейност и не сме включили капиталовите разходи".

Тези разчети са в резултат на разговори с просветния министър и ректори, посочват от синдикат "Висше образование и наука". От там допълват, че годишните публични разходи за висше образование в България като процент от брутния вътрешен продукт вече са по-високи, но изостават в сравнение с други европейски страни.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!