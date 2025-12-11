КНСБ и КТ "Подкрепа" с акция пред Народното събрание утре

Булфото

КНСБ и КТ "Подкрепа" организират утре акция пред сградата на Народното събрание с въпрос към депутатите "Какво ще се случи с доходите ни през 2026 г., ако не бъдат приети внесените проектобюджети и бъде одобрен удължителен закон за Бюджет 2025 г.?"



Акцията трябва да започне в 8:30 часа.



Днес правителството обяви, че подава оставка след многобройните протести в цялата страна. "Протестът трябва да излъчи своите лидери, а те - своите виждания за управлението в прехода към евро. Трябва да има гаранции за това преди гласуването на бюджета иначе ще се наложи да внесен удължителен закон", каза днес премиерът Росен Желязков, предаде "Фокус".

