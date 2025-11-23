КНСБ излиза на протест с искане за 10% ръст на доходите

Снимка: Пиксабей

КНСБ и основните ѝ членове ще проведат протестна акция утре - 24 ноември, от 12 ч. на площад „Д-р Жельо Желев“ в София – пространството пред служебния вход на Народното събрание, съобщиха от синдиката.

Акцията под надслов „НЕ на разединението на работещите! ДА на по-високите доходи!“ ще е с настояване за: Хоризонтална политика по доходите от 10%; Законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне; Прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера, предава БНР.

В рамките на процедурата по приемане на Бюджет 2026 КНСБ настоява за допълнителни средства в размер на 61,9 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“, които да позволят 10% ръст на възнагражденията на заетите в тях. Според синдиката за сектор „Държавно управление“ (НАП, НОИ, АСП и АЗ) са необходими 11,7 млн. евро.

За сектор „Транспорт“ са нужни общо 50,1 млн. евро, от които 15 млн. евро за субсидия за БДЖ, 7,87 млн. евро за „Български пощи“ и 27,3 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

От КНСБ подчертават, че без осигуряване на исканото финансиране не може да бъде гарантиран необходимият ръст на доходите и нормалното функциониране на ключови обществени структури.

