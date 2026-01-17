реклама

КНСБ с остра позиция срещу проект за закон за трудовата миграция

17.01.2026 / 12:26 1

Пиксабей

КНСБ определя като "скандален“ публикувания за обществено обсъждане проект за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той предвижда квотите за наемане на чужденци на българския пазар на труда да се увеличат с 5 процента, предаде БНР. 

В становище до премиера в оставка Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Борислав Гуцанов синдикатът настоява документът незабавно да бъде оттеглен от портала за обществени консултации.

"Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане прибързано и в грубо нарушение на основните принципи и правила на социалния диалог", се казва в становището на КНСБ. Синдикатът възразява както срещу начина, по който документът е внесен, така и срещу неговото съдържание. Той е публикуван на 8-ми януари с определен краен срок за представяне на становище 22-ри януари, тоест за по-кратко време от минимално изискуемия едномесечен срок по закона за нормативните актове.

Освен процедурните нарушения по изработване и внасяне на законопроекта КНСБ категорично не споделя и мотивите, изложени към него. В становището се посочва, че макар те формално да се позовават на транспонирането на директивата за сезонните работници, в проекта се предлагат съществени радикални изменения в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които излизат далеч извън предмета и целите на директивата.

На практика с предлаганите промени се прави опит за либерализиране на режима за внос на работници от трети държави, без това да е надлежно обосновано, без оценка на въздействието и без съобразяване с действащата европейска правна рамка, пише още в синдикалното становище.

Според проекта общият брой на чужденците, наети от български работодатели, не трябва да надхвърля 25% от средносписъчната численост на персонала във фирмата, а за малките и средните предприятия прагът е 40%. До момента действащите ограничения бяха съответно 20 и 35 на сто.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 32 минути)
Рейтинг: 561259 | Одобрение: 106584
Отива един мъж в Бюрото по труда и казва: - Бих искал да си намеря някаква високоплатена работа без специална квалификация! Служителят: - Супер! Има нещо като за Вас- един милионер търси да наеме шофьор за своята 20 годишна дъщеря-нимфоманка. Условията са: апартамент и храна безплатно, ще пътувате с нея навсякъде и стартова заплата 1500 евра.. - Аре стига бе! Вие се еб*вете с мен! - Да, но Вие почнахте първи!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама