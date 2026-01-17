КНСБ с остра позиция срещу проект за закон за трудовата миграция

Пиксабей

КНСБ определя като "скандален“ публикувания за обществено обсъждане проект за промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Той предвижда квотите за наемане на чужденци на българския пазар на труда да се увеличат с 5 процента, предаде БНР.

В становище до премиера в оставка Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев и социалния министър Борислав Гуцанов синдикатът настоява документът незабавно да бъде оттеглен от портала за обществени консултации.

"Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане прибързано и в грубо нарушение на основните принципи и правила на социалния диалог", се казва в становището на КНСБ. Синдикатът възразява както срещу начина, по който документът е внесен, така и срещу неговото съдържание. Той е публикуван на 8-ми януари с определен краен срок за представяне на становище 22-ри януари, тоест за по-кратко време от минимално изискуемия едномесечен срок по закона за нормативните актове.

Освен процедурните нарушения по изработване и внасяне на законопроекта КНСБ категорично не споделя и мотивите, изложени към него. В становището се посочва, че макар те формално да се позовават на транспонирането на директивата за сезонните работници, в проекта се предлагат съществени радикални изменения в закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които излизат далеч извън предмета и целите на директивата.

На практика с предлаганите промени се прави опит за либерализиране на режима за внос на работници от трети държави, без това да е надлежно обосновано, без оценка на въздействието и без съобразяване с действащата европейска правна рамка, пише още в синдикалното становище.

Според проекта общият брой на чужденците, наети от български работодатели, не трябва да надхвърля 25% от средносписъчната численост на персонала във фирмата, а за малките и средните предприятия прагът е 40%. До момента действащите ограничения бяха съответно 20 и 35 на сто.

