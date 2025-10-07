КНСБ се обяви против плоския данък и настоя за въвеждането на прогресивно данъчно облагане

Булфото

Ще се опитаме да покажем дефектите на нашата данъчна система. С тези думи президентът на Конференцията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров даде началото на Конференцията на синдиката на тема "Време за равносметка: С тази данъчна система дотук!", предаде БГНЕС.

Задълбочаването на неравенствата в едно общество водят винаги до катаклизми, които могат да доведат до неочаквани последствия, отбеляза президентът на КНСБ.

Жак Папаро, директор на Фондация "Фридрих Еберт" – България, от своя страна подчерта, че плоският данък е най-директният път към социалното неравенство.

"Предполагам, че от мен се очаква да препоръчам германската данъчна система, но няма да го направя по простия начин, че тя е прекалено сложна. Това, че системата е сложна, не означава, че не е хубава. Просто в Германия някои неща функционират по друг начин", обясни той.

По думите му една българска данъчна система може да се вдъхнови от духа и справедливостта.

Папаро даде пример с Германия, където, ако човек си позволи да лъже данъчната служба, има наказания.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов представи кратка презентация за ефективността на плоския данък е защо той е вреден, като основният аргумент, който икономистът изтъкна е, че да облагаш еднакво бедни и богати е дискриминация.

Костов припомни и историята на създаването на плоския данък и четирите причини за въвеждането му в България. Той посочи, че дори страните от Източна Европа постепенно се отказват от него. "Ние сме в компанията на Беларус и Унгария", допълни още главният икономист.

От презентацията на Костов стана ясно, че заради плоския данък инвестициите са намалели като дял от БВП, неравенствата са се увеличили, приходите от данъци като дял от БВП също са намалели, но пък сивата икономика не е намаляла.

