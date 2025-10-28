КНСБ се закани на протести и да сезира евроинституциите заради готвените промени в Кодекса на труда

снимка: КНСБ

КНСБ ще сезира националните и европейските институции и ще организира протестни действия, ако министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов внесе в парламента подготвения от ведомството му проект за промени в Кодекса на труда. Това обяви вицепрезидентът на синдиката Тодор Капитанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предаде БНР.

Проектът предвижда частично транспониране на директивата за адекватните минимални заплати, като урежда само проблема с разширяването на обхвата на колективното трудово договаряне, но не и основния въпрос за определянето на минималната работна заплата за страната:

"Не подкрепяме подобни имитация на транспониране на директивата с настоящия законопроект. Считаме, че вместо да изпълнят реално заложените в директивата цели, предлаганият законопроект подменя смисъла на директивата и създава илюзии за изпълнението на изискванията в нея", заяви Капитанов.

От своя страна социалният министър Борислав Гуцанов каза, че ако до края на годината проектът не бъде приет, България е заплашена от наказателна процедура и санкция от 2 милиона евро. В знак на протест представителите на КНСБ в Тристранния съвет - Тодор Капитанов и Любослав Костов, дойдоха на заседанието на НСТС, облечени със светлоотразителни жилетки.

