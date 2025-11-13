КНСБ за проектобюджета за 2026 г.: При компромис никой не е доволен

Пиксабей/Булфото

Това е възможният бюджет, който по ред причини – политически, коалиционни, конюнктурни, финансови, фискални - изглежда възможния компромис. При компромис никой не е доволен, каза на пресконференция президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров във връзка с проектобюджета. Становището на синдиката относно бюджета е 30 страници.

Чухме, че премиерът не е доволен от бюджета, което е интересно, заяви синдикалният лидер, цитиран от БТА.

Дълбоко разочаровани сме от поведението на работодателските организации, които поставиха под сериозен риск тристранния диалог със своето поведение, заяви още Димитров. Коментарът му е във връзка повторния отказ на национално представените работодателски организации да участват в заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Президентът на КНСБ каза, че работодателите са участвали в двете срещи на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и единствено не са участвали във финалната права на разискванията.

По-рано днес правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!