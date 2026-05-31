КПС "Астери" Варна с 16 медала за Купата на "Св. Св. Константин и Елена"

Снимка: КПС "Астери"

Най-малките състезатели на Астери (родени 2016 и 2017 г.) спечелиха 16 медала за Купата на "Св. Св. Константин и Елена" в силна конкуренция с останалите клубове участници - КПС "Оренда", КПС "Делфин" и КПС "Торпедо".

"Звездичките" завършиха с шест сребърни и шест бронзови отличия в индивидуалните дисциплини, съобщават от клуба. В щафетното плуване златни медали спечелиха момчетата на 4х50 свободен стил (2017 г.), сребърни медали на 4х50 м свободен стил момичетата (2017 г.) и сребърни медали в щафетите при родените 2016 г.

За четвърта поредна година се проведе турнира по плуване за Купата на "Св. Св. Константин и Елена" на 29 май. Домакините се бяха погрижили малчуганите и техните родители да отпразнуват страхотно Деня на детето с този плувен празник.

Надпреварата се организира ежегодно със съдействието на клуб по плувни спортове "Астери" и Дирекция Спорт - Община Варна.

